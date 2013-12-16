Завтра в Україні буде хмарний день, очікується до 4° тепла

Завтра, 17 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомили УІНАН в Українському гідрометцентрі.

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Вночі та вранці місцями буде туман. На дорогах, крім більшості районів південної та західної частини, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західних областях та в Криму 2-7° тепла; у східних областях вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та області без істотних опадів. Температура на Київщині вночі 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла. У м. Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.