Показник перетину кордону наближається до 100 млн осіб.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, про це йшлося на засідання колегії відомства з підбиття підсумків діяльності у 2013 році та визначення завдань на наступний рік.

Загалом нинішнього року значно збільшилися обсяги пропускних операцій. Так, за 11 місяців 2013 року через кордон пропущено понад 92 млн осіб та 20 млн одиниць транспорту, що на 6% та 4% більше, ніж минулого року, відповідно.

До кінця року показник перетину кордону громадянами може сягнути 100 млн осіб (2012 року кордон перетнуло 92 млн осіб).

Також за 11 місяців затримано і передано іншим відомствам контрабандних товарів на суму 170 млн грн, вилучено 1088 одиниць зброї, 12 тисяч боєприпасів та 138 кілограмів наркотиків.

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У ході засідання відзначалося, що Державна прикордонна служба цього року в цілому успішно виконала завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.

Крім того, прикордонним відомством активно велося технічне переоснащення підрозділів та вдосконалювалося інженерне облаштування державного кордону

Протягом 2013 року в рамках реалізації 22 проектів міжнародної допомоги отримано технічних засобів охорони кордону на загальну суму більш як 200 млн грн.

Після колегії відбулося заохочення кращих військовослужбовців та підрозділів за підсумками оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України в 2013 році. Найкращими серед регіональних управлінь прикордонного відомства визнано Західне та Північне регіональні управління. Одеський та Львівський прикордонні загони, а також ОКПП «Київ» вибороли перші місця серед органів охорони кордону.