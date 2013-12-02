Постраждалих від вибуху в «Бачевську» прикордонників нагородили орденами

Прикордонників, які знешкодили підривника в автомобільному пункті пропуску «Бачівськ» на Сумщині, нагородили державними нагородами.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, згідно з указом Президента України, нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби «Сопич» Сумського прикордонного загону старшого прапорщика Миколу Уска та старшину Руслана Божка, які 4 жовтня під час виконання службових обов’язків ціною власного здоров’я знешкодили підривника.

«Тоді, завдяки пильності прикордонників, було виявлено чоловіка, який ховався в салоні мікроавтобуса та у такий спосіб намагався безперешкодно перетнути державний кордон. Невдовзі в ході співбесіди затриманий громадянин підірвав вибуховий пристрій на тілі, внаслідок чого підривник загинув, а двоє прикордонників були тяжкопоранені», - зазначається в повідомленні.

Як повідомили в прикордонній службі, старшому прапорщику Уску, який найбільше постраждав від вибуху, вже зроблено 12 складних операцій кращими медиками країни.

Наразі загрози життю прикордонників немає. Обидва перебувають у Центральному клінічному госпіталі Держприкордослужби України, де їм все ще надається медична допомога, йдеться в повідомленні.