Офіційний курс валют на 17 грудня
18:57, 16 грудня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України
НБУ встановив курс гривні / Фото: hvylya.org
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 17 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 799.3000 (на 16 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1101.1157 (на 16 грудня – 1097.1991)
10 RUR – 2.4320 (на 16 грудня – 2.4320)
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