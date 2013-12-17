Біля Ради триває провладний мітинг

Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени кілька сотень учасників мітингу дивляться у записі “круглий стіл” за участі Януковича.

В той же час будівля ВР, як і раніше, оточена автобусами та співробітниками міліції.

Нагадаємо, робота Ради наразі заблокована.