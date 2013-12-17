Біля Ради триває провладний мітинг

09:56, 17 грудня 2013
Суспільство
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Біля будівлі Верховної Ради України триває мітинг прихильників Партії регіонів на підтримку Президента України Віктора Януковича

Мітингувальники дивляться запис

Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени кілька сотень учасників мітингу дивляться у записі “круглий стіл” за участі Януковича.

В той же час будівля ВР, як і раніше, оточена автобусами та співробітниками міліції.

Нагадаємо, робота Ради наразі заблокована.

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