Біля Ради триває провладний мітинг
09:56, 17 грудня 2013Суспільство
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Біля будівлі Верховної Ради України триває мітинг прихильників Партії регіонів на підтримку Президента України Віктора Януковича
Мітингувальники дивляться запис "круглого столу"
Як передає кореспондент УНІАН, біля сцени кілька сотень учасників мітингу дивляться у записі “круглий стіл” за участі Януковича.
В той же час будівля ВР, як і раніше, оточена автобусами та співробітниками міліції.
Нагадаємо, робота Ради наразі заблокована.
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