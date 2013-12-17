Долар на міжбанку знову перевалив за 8,30 грн

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування гривні щодо євро на 12:00 встановилися на рівні 11,4265/11,4380 грн/євро проти 11,4245/11,4480 грн/євро на відкритті торгів.

Щодо російського рубля котирування гривні на 12:00 знизилися до 0,2524/0,2529 грн/рубль із 0,2523/0,2528 грн/рубль на відкритті торгів. У Росії курс долар-рубль скорегувався, і на 12:00 встановився на рівні 32,8650 (+0.0025).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3775/1,3777, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 16 грудня, на момент закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,2970/8,3010 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,4355/11,4450 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2522/0,2527 грн/рубль.