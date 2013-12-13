Гривня на міжбанку дещо відновила свої позиції

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котування гривні щодо євро на час закриття торгів підвищилися до 11,3750/11,3930 грн/євро проти 11,4260/11,4410 грн/євро на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні підвищилися до 0,2526/0,2531 грн/рубль порівняно з 0,2531/0,2538 грн/рубль на 12:00. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів становив 32,8480 (+0.0980).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3758/1,3760, а до 15:00 впали до 1,3723/1,3725.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 грудня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котування гривні щодо долара встановилися на рівні 8,2850/8,2950 грн/дол., щодо євро - на рівні 11,4145/11,4325 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2526/0,2531 грн/рубль.