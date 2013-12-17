МАУ відкриває прямий рейс Київ - Нью-Йорк

«Перший прямий безпосадочний рейс за маршрутом Київ (Міжнародний аеропорт «Бориспіль») - Нью-Йорк (Міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді) - Київ (Міжнародний аеропорт «Бориспіль») буде виконано 25 квітня 2014 року», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, рейси Київ - Нью-Йорк - Київ у період з 25 квітня по 13 травня 2014 року виконуватимуться двічі на тиждень, з 14 травня - чотири рази на тиждень, з 12 червня - 5 разів на тиждень, з 14 червня - 6 разів на тиждень. З 23 червня 2014 року рейси Київ - Нью-Йорк – Київ виконуватимуться щодня.

Рейси за маршрутом Київ - Нью-Йорк - Київ виконуватимуться на сучасних далекомагістральних літаках Boeing 767-300 з трьома класами обслуговування – бізнес, економ-преміум і економічним.

Як повідомляв УНІАН, найбільший український авіаперевізник авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує в 2014 році перевезти 5,9 млн. пасажирів, що приблизно на 30%, або на 1,4 млн. чоловік, більше, ніж заплановано на поточний рік.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 містах світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Компанія планує в період з червня по листопад розширити свій флот до 35 літаків, який зараз становить 33 повітряних судна.

МАУ має намір у 2013 році збільшити пасажиропотік на 60% - до 4,4 млн. чоловік.