В Одесі зіткнулися більше 10 автомобілів
14:21, 17 грудня 2013Суспільство
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В Одесі сталося зіткнення понад 10 автомобілів, є постраждалі.
Кількість постраждалих поки невідома / Фото : vpoltave.info
Як повідомило УНІАН джерело в головному управлінні ДСНС в Одеській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці в районі Клеверного мосту.
За даними джерела, через густий туман сталося відразу кілька зіткнень на невеликій ділянці дорогі, в результаті утворилася гігантська автомобільна пробка.
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Кількість розбитих машин і постраждалих людей уточнюється.
Учасником ДТП також став бензовоз.
На місці події працювало кілька машин швидкої допомоги.
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