Янукович і Путін домовилися підвищити статус рубля в Україні

Про це йдеться в оприлюдненому протоколі шостого засідання українсько-російської міждержавної комісії, пише ZN.UA.

Для підвищення статусу російського рубля в Україні сторони домовилися виконати пункт 12 «Дорожньої карти» з врегулювання питань в інвестиційному, фінансовому та галузевому співробітництві Російської Федерації та України від 15 жовтня 2013 року.

Серед доручень урядам значиться пункт про необхідність опрацювати питання про включення державної корпорації "Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності" ("Внешэкономбанка") у перелік організацій, кредитні угоди з якими підписуються згідно з процедурами, визначеними для міжнародних фінансових організацій.

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Глави двох країн також доручили урядам забезпечити розробку і підписання в стислі терміни меморандуму про сприяння Російської Федерації зі зближення технічних регламентів України і Митного союзу.

Крім того, кабінет міністрів повинні підготувати пропозиції щодо взаємодії української сторони з Євразійським банком розвитку, антикризовим фондом ЄвразЕС і Міждержавним банком СНД.

На думку української сторони, включення російського рубля у першу групу Класифікатора іноземних валют та банківських металів НБУ несе ризики, пов'язані з переводом експортно-імпортних операцій у двосторонній торгівлі в рублі, неконтрольованим проникненням рублевої маси в національну економіку, отриманням додаткового (фінансового) інструменту впливу з боку РФ на Україну.

А включення "Внешэкономбанка" в перелік організацій, кредитні угоди з якими підписуються згідно з процедурами, визначеними для міжнародних фінансових організацій, може посилити ризики у зв'язку з умовами доступу на внутрішній фінансовий ринок "Внешэкономбанка".