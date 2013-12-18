Завтра в Україні обіцяють до 8° тепла та без опадів

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Вночі та вранці на дорогах північних, центральних і східних областей місцями ожеледиця, у західній та південній частині подекуди туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатах місцями 7-12° морозу, на Південному узбережжі Криму 1-4° тепла; вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні та заході країни 3-8° тепла.

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У Києві та області у четвер опади не очікуються. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень 0-4° тепла, у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.