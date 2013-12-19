Бюджет-2014 ще не розглядали в профільному комітеті ВР - депутат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу член Комітету ВР з питань бюджету Олег Медуниця.

Він також повідомив, що сьогодні в парламенті зареєстровано проект постанови про особливу процедуру ухвалення проекту бюджету на 2014 рік, автором якого є голова Бюджетного комітету Євген Геллєр.

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Медуниця зазначив, що цією постановою передбачається робота парламенту і на наступному тижні. При цьому зазначив, що “вони хочуть ухвалити бюджет в тому вигляді, в якому подав уряд, а ми (опозиція - УНІАН), звичайно, будемо наполягати на традиційній процедурі, з повним обговоренням, щоб вичитати тут кожну цифру”.