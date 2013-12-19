Затриманий під Кабміном активіст отримав три роки умовно

Як повідомляє прес-служба київської прокуратури, Матяша визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

«Під час досудового слідства підозрюваний повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та підписав угоду про примирення з потерпілим», – сказано в повідомленні, яке цитує Радіо Свобода.

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«Суд, зважаючи на повноту зібраних доказів та примирення сторін, затвердив умови укладеної угоди та призначив обвинуваченому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік», – повідомили в прокуратурі.

Матяша затримали після сутичок між мітингувальниками і правоохоронцями біля Кабінету міністрів України 24 листопада. Спочатку його заарештували на два місяці, але згодом суд відпустив його під домашній арешт.