Затриманий під Кабміном активіст отримав три роки умовно
Печерський райсуд Києва визнав винним 27-річного уродженця Львівської області Олега Матяша, заарештованого у зв’язку із сутичками біля Кабміну
Як повідомляє прес-служба київської прокуратури, Матяша визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
«Під час досудового слідства підозрюваний повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та підписав угоду про примирення з потерпілим», – сказано в повідомленні, яке цитує Радіо Свобода.
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«Суд, зважаючи на повноту зібраних доказів та примирення сторін, затвердив умови укладеної угоди та призначив обвинуваченому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік», – повідомили в прокуратурі.
Матяша затримали після сутичок між мітингувальниками і правоохоронцями біля Кабінету міністрів України 24 листопада. Спочатку його заарештували на два місяці, але згодом суд відпустив його під домашній арешт.