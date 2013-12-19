Затриманий під Кабміном активіст отримав три роки умовно

12:32, 19 грудня 2013
Суспільство
370 0

Печерський райсуд Києва визнав винним 27-річного уродженця Львівської області Олега Матяша, заарештованого у зв’язку із сутичками біля Кабміну

Сутички під Кабміном 24 листопада

Як повідомляє прес-служба київської прокуратури, Матяша визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

«Під час досудового слідства підозрюваний повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та підписав угоду про примирення з потерпілим», – сказано в повідомленні, яке цитує Радіо Свобода.

На тему: Апеляційний суд звільнив з-під варти ще одного "в’язня Банкової"

«Суд, зважаючи на повноту зібраних доказів та примирення сторін, затвердив умови укладеної угоди та призначив обвинуваченому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік», – повідомили в прокуратурі.

Матяша затримали після сутичок між мітингувальниками і правоохоронцями біля Кабінету міністрів України 24 листопада. Спочатку його заарештували на два місяці, але згодом суд відпустив його під домашній арешт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter