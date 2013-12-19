Офіційний курс валют на 20 грудня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України

На 20 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: На тему: В S&P прогнозують, що гривня впаде до 9,5 грн/дол у 2014 році 100 USD США – 799.3000 (на 19 грудня – 799.3000) 100 EUR – 1092.4033 (на 19 грудня – 1098.9576) 10 RUR – 2.4256 (на 19 грудня – 2.4265). Всі курси валют на 20 грудня

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