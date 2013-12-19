Офіційний курс валют на 20 грудня
19:31, 19 грудня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України
НБУ встановив курс гривні / Фото : zn.ua
На 20 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 799.3000 (на 19 грудня – 799.3000)
100 EUR – 1092.4033 (на 19 грудня – 1098.9576)
10 RUR – 2.4256 (на 19 грудня – 2.4265).
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