В Ужгороді відбувся 20-й парад "миколайчиків". Фотогалерея

На парад в Ужгороді вийшли кілька десятків дорослих та сотні маленьких миколайчиків і янголят, які вітали перехожих на Театральній площі зі святом Св. Миколая й дарували їм цукерки

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