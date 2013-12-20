В Ужгороді відбувся 20-й парад "миколайчиків". Фотогалерея
14:40, 20 грудня 2013Суспільство
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На парад в Ужгороді вийшли кілька десятків дорослих та сотні маленьких миколайчиків і янголят, які вітали перехожих на Театральній площі зі святом Св. Миколая й дарували їм цукерки
Парад миколайчиків в Ужгороді-2013
Парад миколайчиків в Ужгороді-2013
Парад миколайчиків в Ужгороді-2013
Парад миколайчиків в Ужгороді-2013
Парад миколайчиків в Ужгороді-2013
Парад миколайчиків в Ужгороді-2013
Парад миколайчиків в Ужгороді-2013 / Фото: Закарпаття.нет
Учорашній парад став двадцятим за рахунком, а вперше в Ужгороді він відбувся рівно 20 років тому, в 1993 році.
Завершився парад вогняним шоу.
Парад миколайчиків в Ужгороді-2013 / Фото: Закарпаття.нет
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