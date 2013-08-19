У Мінську помер український журналіст
17:39, 19 серпня 2013Суспільство
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Сьогодні в Мінську у віці 79 років після тяжкої хвороби помер заслужений журналіст України Юрій Волошин.
Юрій Волошин помер у Мінську
Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, Волошин упродовж 20 років постійно проживав у Мінську, працюючи останні роки власним кореспондентом Національної радіокомпанії України. Раніше писав для білоруських ЗМІ, був відомий як спортивний оглядач.
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