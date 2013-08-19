У Мінську помер український журналіст

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, Волошин упродовж 20 років постійно проживав у Мінську, працюючи останні роки власним кореспондентом Національної радіокомпанії України. Раніше писав для білоруських ЗМІ, був відомий як спортивний оглядач.