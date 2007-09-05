Ігор Слісаренко розповість про ситуацію навколо його звільнення

6 вересня о 14-00 в Інтернет-холдингу «ОБОЗ.ua», на сайті «Обозреватель» відбудеться веб-конференція журналіста Ігоря Слісаренка щодо ситуації навколо його звільнення з 5 каналу. Запитання можна ставити на сторінці: http://conf.oboz.ua/ov4/new/606.html На початку веб-конференції Ігор Слісаренко відповість на запитання представників ЗМІ (вул.Панаса Мирного, 17). Телефон: 8(066) 4456887. Реєстрація представників ЗМІ – на місці за редакційними посвідченнями.