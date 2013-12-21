До Києва прибув Вифлеємський вогонь миру

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна передача українськими пластунами Вифлеємського вогню миру відбулася о 12.00 на Володимирській горі біля пам'ятника князю Володимиру Великому. В акції взяли участь близько 50 киян і гостей столиці.

Як повідомили організатори церемонії, передача вогню в Національний музей «Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні» має пройти о 15.00, а відтак вогонь буде передано учасникам акції протесту на Євромайдані.

За словами організаторів, вогонь буде рознесено в лікарні, церкви, а також на Майдан Незалежності активістам акції протесту. «Після церемонії пластуни і скаути намагатимуться рознести вогонь до максимальної кількості церков, лікарень, сирітських будинків, аби кожен міг відчути дух Різдва. Також о 17.00 ми передамо вогонь громаді на Майдані», - сказав один з пластунів.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня українські пластуни одержали Вифлеємський вогонь миру на польському кордоні, після чого передали його активістам львівського Євромайдану.

Вифлеємський вогонь миру - це міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва, метою якої є розповсюдження символічного вогню, запаленого у Вифлеємі. Вперше вогонь до України потрапив в 1992 році. Сама акція була запроваджена в 1988 році австрійською телерадіокомпанією як благодійний крок: донести світло з місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво поза домівкою. Того ж року ініціативу підтримали скаути Відня, а згодом – скаути інших країн.