У Києві на місці пожежі на ринку "Столичний" працює п’ять слідчо-оперативних груп
За фактом вчорашньої пожежі на ринку «Столичний», яка знищила близько трьох тисяч квадратних метрів території, міліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки)
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
На місці трагедії працюють п’ять створених слідчо-оперативних груп.
Причини загорання з’ясовують експерти, серед яких і фахівці МВС.
Відомо, що під час пожежі загинуло четверо осіб. Особу загиблої жінки встановлено, наразі правоохоронці намагаються ідентифікувати тіла ще трьох. Двоє потерпілих в наслідок отруєння димом знаходяться в лікарні.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на території ринку «Столичний» виникла вчора, 21 грудня. Пожежу загальною площею 3 тис. кв. м. було локалізовано о 19.15, а ліквідовано о 20.35.
До ліквідації пожежі залучалися 120 працівників ДСНС і 26 одиниць техніки.
На даний час знайдено тіла чотирьох загиблих внаслідок пожежі осіб.