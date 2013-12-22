У Києві на місці пожежі на ринку "Столичний" працює п’ять слідчо-оперативних груп

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

На місці трагедії працюють п’ять створених слідчо-оперативних груп.

Причини загорання з’ясовують експерти, серед яких і фахівці МВС.

Відомо, що під час пожежі загинуло четверо осіб. Особу загиблої жінки встановлено, наразі правоохоронці намагаються ідентифікувати тіла ще трьох. Двоє потерпілих в наслідок отруєння димом знаходяться в лікарні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території ринку «Столичний» виникла вчора, 21 грудня. Пожежу загальною площею 3 тис. кв. м. було локалізовано о 19.15, а ліквідовано о 20.35.

До ліквідації пожежі залучалися 120 працівників ДСНС і 26 одиниць техніки.

На даний час знайдено тіла чотирьох загиблих внаслідок пожежі осіб.