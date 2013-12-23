У Києві на вихідних горіли сім автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в м. Києві, виникали пожежі в Оболонському, Печерському і Дарницькому районах.

Так, перше повідомлення про пожежу в автомобілі надійшло на пункт зв’язку служби порятунку «101» 21 грудня о 22.17. На проїжджій частині Кільцевої дороги в автомобілі ВАЗ виникла пожежа. ВАЗ згорів повністю.

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Наступного дня в 00.39 рятувальники виїхали на гасіння автомобіля Daewoo Lanos, що зайнялось під часу руху по бул. Дружби народів, 3. Вогонь пошкодив моторний відсік.

Того ж дня о 18.50 гасили пожежу в автомобілі Mercedes ML 270, що загорівся у дворі 16-поверхового житлового будинку по вул. Драгоманова, 22. Пожежа виникла через технічну несправність транспортного засобу. Вогнем пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття капоту.

Через три години рятувальники виїхали на гасіння пожежі в автомобілі Ford Transit. Полум’я перекинулось на сусідні автомобілі ВАЗ-2101, Toyota, Nissan. О 22.43 пожежу було ліквідовано. Ford Transit згорів повністю, в автомобілі ВАЗ 2101 пошкоджено лакофарбове покриття, обшивку салону, в автомобілі Toyota пошкоджено лакофарбове покриття, ліве заднє крило, бампер, фару, в автомобілі Nissan пошкоджено задню фару та лакофарбове покриття.