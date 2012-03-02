У Києві біля будівлі столичної міліції горів Chevrolet Lacetti

Сьогодні поблизу будівлі ГУ МВС України у м. Києві горів автомобіль Chevrolet Lacetti.

Як повідомили УНІАН у столичному Управлінні ДАІ, пожежа сталася близько 6-ї години ранку.

Загасити вогонь допомогли співробітники ДАІ, які опинилися поруч у момент займання.

Як попередньо встановлено, спричинила пожежу ганчірка, яку у моторному відсіку з необережності залишили працівники СТО, з якої власник легковика незадовго до інциденту забрав свій транспортний засіб.

Як зауважили у ДАІ, автомобіль згорів би вщент, якби на місці у той час не опинився патруль ДАІ на службовому автомобілі. У водія Chevrolet вогнегасника не виявилося. Працівники ДАІ за допомогою свого вогнегасника загасили пожежу і паралельно з цим викликали на допомогу пожежний підрозділ.