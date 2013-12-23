Активісти "Свободи" оточили Києво-Святошинський райсуд

Як передає кореспондент УНІАН, вони намагаються не випустити суддю Юрія Бурбелу з будівлі та вимагають від нього провести судове засідання, як це було заплановано ще сьогодні зранку. Разом з тим, у кабінеті судді того ж самого вимагають від судді народні депутати від опозиції.

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Суддя пояснює, що про перенесення судового засідання сторони процесу було повідомлено завчасно. У відповідь депутати та активісти скандують: “Брехня!”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, засідання суду у справі “васильківських терористів” було перенесено на 15.00 вівторка, 24 грудня.

Як пояснив суддя Бурбела, засідання перенесено у зв'язку із тиском на суд з боку присутніх в залі, а також фотокореспондентів, які, за його словами, вимагали зйомки судового засідання, не маючи відповідного дозволу на це від судді.