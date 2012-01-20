"Васильківські терористи" закликають не зводити очей з суду

Затриманий у справі “васильківських терористів” закликає журналістів висвітлювати цей судовий процес, заявляючи, що влада за сфабрикованими звинуваченнями може позбавити волі будь-кого.

Про це йдеться у зверненні головного редактора газети “Вечірній Васильків”, депутата Васильківської міської ради Ігоря МОСІЙЧУКА, затриманого у справі так званих “васильківських “терористів”, до українських та іноземних журналістів, журналістських організацій та об'єднань.

“Фабрикування справи „васильківських „терористів” свідчить, що завтра до в'язниці може потрапити будь-хто. Влада, за допомогою підконтрольних їй правоохоронних органів, підкинувши вибухівку, наркотики, зброю тощо, може позбавити волі будь-якого громадянина України, зокрема й журналіста. Особливо легко це зробити, якщо інші його колеги-журналісти мовчатимуть. Дехто говорить, що ми якісь не такі, що ми - націоналісти, дехто не поділяє наші погляди, але зараз питання не в цьому. Якщо завтра посадять нас, то післязавтра будуть саджати журналістів з ліберальними, консервативними чи будь-якими іншими поглядами”, - йдеться у зверненні І.МОСІЙЧУКА, переданому УНІАН.

Зокрема, він закликає журналістів активно висвітлювати судовий перебіг розгляду кримінальної справи “васильківських “терористів” та робити це правдиво, чесно й неупереджено.

І.МОСІЙЧУК нагадав, що 23 серпня 2011 року в 20-ту річницю Незалежності України його, а також Сергія БЕВЗА та Володимира ШПАРУ затримали працівники СБУ «за сфабрикованими звинуваченнями в підготовці до терористичного акту, зокрема у намірі підірвати пам'ятник Леніну в м. Бориспіль».

“Абсурдність даних звинувачень полягає в тому, що зазначеного пам'ятника на момент нібито планування його знищення на тому місці вже не було. Він був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради та перенесений на задвірки. В кримінальній справі по нашому звинуваченню є безліч доказів її фальсифікації”, - наголосив І.МОСІЙЧУК.

Крім того, у зверненні І.МОСІЙЧУК подякував українським журналістам, які правдиво і неупереджено висвітлюють перебіг подій довкола цієї справи.

“Перебіг розгляду в суді нашої кримінальної справи засвідчує, що спроби звести на нас наклеп можуть повторитися. Більше того, ті, хто сфабрикував проти нас кримінальну справу, зацікавлені, щоб їхні злочинні маніпуляції не стали надбанням української громадськості. Вони прагнуть мінімізувати увагу медіа до судового розгляду цієї кримінальної справи”, - наголошується у листі.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 2011 року СБУ оприлюднила інформацію про те, що у Василькові Київської області затримано трьох учасників організованої злочинної групи, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності України.

Згодом Соціал-національна асамблея та “Патріот України” повідомили про затримання своїх представників. В організаціях відкинули звинувачення у намірах скоїти теракт.

На сайті СНА повідомлялося, що 23 серпня було затримано активіста васильківського осередку організації Олексія ЧЕРНЕГУ, повторно було затримано Володимира ШПАРУ.

Пізніше були затримані активісти СНА, депутати Васильківської міськради І.МОСІЙЧУК та С.БЕВЗ, а також Віталій ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО та Юрій БОНДАРЕНКО.

24 серпня за матеріалами СБУ Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти двох депутатів Васильківської міської ради за ознаками готування до вчинення теракту, виготовлення та зберігання з метою розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення терактів і незаконного зберігання вибухових речовин і боєприпасів.