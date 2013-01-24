Адвокат: 30 депутатів готові взяти на поруки «васильківських терористів»

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні адвоката одного з підсудних - Сергія Бевза – Дмитра Лошакова.

За повідомленням адвоката, у четвер, 24 січня, відбудеться чергове судове засідання у „васильківській справі” (справа так званих «васильківських терористів») за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка,1, Києво-Святошинський районний суд.

О 13.30 під стінами суду розпочнеться акція на підтримку хлопців.

За словами Д.Лошакова, на засіданні захист вкотре намагатиметься подати клопотання про зміну запобіжного заходу. На поруки підсудних братимуть народні депутати України, присутні в суді. Заяви про взяття підсудних на поруки написали вже більш як 30 законодавців, зазначив адвокат.

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Д.Лошаков нагадав, що 22 серпня 2011 року у м. Василькові працівники СБУ «з грубими порушеннями техніки безпеки вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міськради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза та помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили в підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в м. Бориспіль. Сам пам’ятник на той момент вже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради. Експертизи, проведені СБУ, засвідчили: виявлені на «вибухівці» та інших «речових доказах» відбитки пальців та ДНК не належать жодному з підсудних».

З кінця 2011 року справа розглядається у Києво-Святошинському районному суді під головуванням Ю.Бурбели.

За останні 6 місяців, відбулося лише 4 судові засідання, що свідчить про затягування судом розгляду „васильківської справи”, зазначається в повідомленні.

Підсудні у справі вже майже півтора роки утримуються під вартою в слідчих ізоляторах.