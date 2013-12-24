ФДМУ ухвалив рішення про приватизацію держпакетів Іршанського та Вільногірського комбінатів

Про це повідомили УНІАН у Фонді держмайна.

Згідно з повідомленням, це закріплено двома відповідними наказами фонду від 18 грудня ц.р.

Як зазначається в наказах, приватизація проходитиме шляхом продажу акцій публічних акціонерних товариств, утворених на базі майна зазначених підприємств за участю їх орендаря, діяльність якого, в свою чергу, не припинятиметься за умови, що розмір корпоративних прав держави перевищуватиме 50% у статутних капіталах товариств.

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ФДМУ також протягом місяця повинен розробити проект наказу про створення комісії з приватизації зазначених підприємств.

Як повідомляв УНІАН, голова ФДМУ Олександр Рябченко раніше заявив про те, що для приватизації держпакетів Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК необхідно провести їх підготовку до продажу, що займе певний час. За його словами, держпакети акцій цих підприємств можуть бути виставлені на продаж наприкінці весни – початку літа наступного року.

Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК здійснює видобуток ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн. Вільногірський ГМК щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

24 січня 2012 року за підсумками судових розглядів «Кримський Титан» і ФДМУ підписали мирову угоду, відповідно до якої сторони домовилися про продовження терміну оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК ще на 5 років. Таким чином, «Кримський Титан» є орендарем Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК до вересня 2014 року.