У Донецьку відкрився музей ДАІ (фото)

Як повідомили УНІАН в управлінні ДАІ Донецької області, робота зі збору історичної спадщини донецької Державтоінспекції тривала протягом декількох років.

ІВ музеї зібрано десятки експонатів: це форма автоінспектора мотовзводу 70-х років, колекція жезлів (від дерев'яних до сучасних світлодіодних), прилади вимірювання швидкості різних років, фотоархів ДАІ, перші водійські посвідчення, сувеніри, дипломи, нагороди.

У музеї відображено історію розвитку технічних засобів, і особливу увагу відвідувачів привертає реставрований патрульний мотоцикл, на якому несли службу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху інспектори ДАІ в 70-і роки.

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У повідомленні зазначили, що багато експонатів у музеї - це те, що раніше зберігалося в сім'ях ветеранів служби.

У планах керівництва ДАІ Донецька - поповнення музею новими раритетами, оскільки молоде покоління має бачити, як і з чого починалася служба.

Першими відвідувачами музею стали ветерани служби та особовий склад підрозділу. Ветерани міліції поділилися спогадами про яскраві події в період їх служби в ДАІ.