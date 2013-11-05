Угоду з ExxonMobil про видобуток газу в Чорному морі готують на листопад

Україна планує в листопаді підписати угоду про розподіл продукції (УРП) на Скіфській площі з консорціумом компаній на чолі з компанією ExxonMobil, повідомив на брифінгу в Адміністрації Президента України міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання Угоди стане ще одним кроком на шляху енергетичної незалежності України і видобутку вуглеводнів у межах держави. «У нас цього року заплановано підписання серйозних документів, які ми втілюватимемо у життя, - сказав міністр. – Зокрема, остаточне підписання угоди з консорціумом ExxonMobil, Shell, Petron і НАК «Надра Україна» по Скіфській ділянці. Ми розраховуємо цього місяця підписати»

Ставицький також підтвердив зацікавленість італійської нафтогазової компанії Eni і французької Electricite de France (EDF) у видобутку газу на шельфі Чорного моря.

Як раніше повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Наприкінці січня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що Україна у 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток газу у басейні Чорного моря.