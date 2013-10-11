"Чорноморнафтогаз" збільшив видобуток природного газу на 38%

За дев'ять місяців цього року державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» перевищило показники з видобутку природного газу за аналогічний період минулого року майже на 38%, пише "Радіо Свобода".

Загальний видобуток за три квартали 2013 року сягнув обсягів видобутку за весь минулий рік і склав понад 1160 мільйонів кубічних метрів (за весь минулий рік – 1174 мільйони кубів).

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За повідомленням «Чорноморнафтогазу», підприємство вийшло на історичний максимум добового видобутку газу на родовищах Чорного та Азовського морів – 4,97 мільйона кубометрів, і, як наслідок, за підсумками року планує видобути найбільше за останнє десятиліття – 1,65 мільярда кубометрів.

Згідно з повідомленням «Чорноморнафтогазу», уряд поставив перед підприємством завдання довести в 2015 році видобуток природного газу на шельфі до 3 мільярдів кубічних метрів.