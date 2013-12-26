Інтернет обурило відео грубого хамства на дорозі

Масу обурення серед інтернет-спільноти викликало відео, в якому невідомий чоловік, що порушує ПДР, грубіянить дівчині, яка їде згідно правилам.

Про це пише Авто ТСН.

На відео, знятому відеореєстратором з авто невідомої дівчини, чітко видно, як водій Toyota Land Cruiser Prado, пересуваючись по зустрічній смузі руху, лає матом дівчину, що їде йому назустріч згідно з усіма правилами.

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Це відео, зняте на Татарці в Києві, настільки обурило українських інтернет-користувачів, що вони навіть почали закликати один одного провчити знахабнілого водія.