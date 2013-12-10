У Києві поставлено рекорд за аваріями через зледенілі дороги (фото, відео)

«Сам колапс почалася після півночі, коли багато автомобілістів, радіючи вільній дорозі, почали збільшувати швидкість. Не підозрюючи, що під тонким шаром снігу далеко не асфальт, а відшліфований лід», - пише FirstGear.

«У підсумку, водії починали гальмувати, коли бачили що попереду йде автомобіль. Не виходило. Як результат, в паровозики вишиковувалося іноді по 8-12 автомобілів», - пише видання.

Епіцентр аварій був на Проспекті Перемоги. Тут з опівночі до другої години ночі зіткнулися 24 автомобілі. У районі Берестейської в аварію потрапили відразу 12 машин.

Один з водіії, який потрапив в ДТП, розповів, що при гальмуванні його автомобіль «чомусь сповз в сусідню смугу і почав розвертатися, в підсумку вдарився в «Хюндай»».

«Через 10 хвилин у нас в'їхав ще один автомобіль, потім ще три. Якби не ДАІ, тут би зібралася сотня машин», - додав він. Аналогічна ситуація була і на вулиці Олени Теліги, Окружній дорозі, де в аварію потрапили відразу 5 машин.

У соцмережах очевидці підтверджують, що на дорогах Києва повний колапс.

"По дорозі від Нивок побачив з десяток аварій. У деяких брали участь більше десятка машин. Ожеледь просто божевільна. Машини сповзали з гірок як хокейні шайби і билися одна в одну", - пише один з водіїв.

"Багато попросту плюнули на вм'ятини і поїхали додому. Щоб не чекати ментів до ранку.... Але, Київавтодор вже встиг заявити, що здав іспит першим снігом на відмінно... ганьба...", - додає він.

"Сам ледве не запаровозився на з'їзді з південного мосту. Зрадів, натиснув на педальку, потім гальмувати - і метрів 100 тільки стукіт АБС був. Добре дистанція дозволила ", - повідомляє ще один водій.

"Вчора їхала додому, близько 12 занесло на Броварському проспекті. Вдарилася в бар'єр. Викликали ДАІ, приїхали в 4 ранку.... Мало того що накричав на мене урод, так ще й права забрали.... ", - поскаржилася ще одна автолюбителька.

Водії у всіх бідах звинувачують Київавтодор, мовляв, комунальники знову не відреагували на зміни погодних умов. У Києві ожеледь, але техніка у столиці так і не з'явилася.

У свою чергу, представники « Кіеваводора » впевнені, вони тримають ситуацію під контролем. «Не нагнітайте ситуацію, все в Києві нормально», - заявили в комунальній службі.

«Журналісти, як завжди, роздмухують сенсацію. Вся техніка справна, працює. Вчора в Києві працювали 213 одиниць техніки, цього більш ніж достатньо», - додали вони.