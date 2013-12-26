У Луцьку потяг вбив двох жінок, які переходили колії

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, трагедія трапилась 25 грудня, о 12.40, при виїзді з міста Луцьк на перегоні «Луцьк-Дачне».

Пасажирський поїзд сполученням «Сімферополь-Ковель» смертельно травмував двох громадянок.

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«Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що загиблі – 56-річна та 55-річна мешканки міста Луцька. За словами очевидців, жінки йшли вздовж колії та спілкувались між собою. В цей час наближався пасажирський потяг, жінки вирішили перейти на інший бік залізничного полотна у тому місці, де була попереджувальна табличка «Ходіння по колії - небезпечно!». Локомотивом поїзда було здійснено наїзд на жінок, від отриманих травм вони померли на місці події», - розповів т.в.о. начальника Волинського лінійного відділу підполковник міліції Ігор Чердак.

За словами залізничників, машиніст локомотива подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, але жінки забарившись, не встигли зреагувати на небезпеку.

Неподалік від місця події знаходиться міст, по якому можна було перейти на іншу сторону, однак жінки вирішили скоротити час.

Всього з початку року на дільниці обслуговування Управління МВС України на Львівській залізниці зареєстровано 81 факт травмувань, з них 55 із смертельними наслідками.