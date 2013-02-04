Потяг Сімферополь-Київ вбив людину

У Сімферопольському районі Криму потяг «Сімферополь-Київ» збив на смерть 65-річного чоловіка.

Як повідомила прес-служба кримського управління ДержНС, нещасний випадок стався біля станції «Острякове». «Потяг зробив наїзд на чоловіка, від одержаних травм він загинув на місці події. Смерть настала до прибуття швидкої допомоги. Обставини події встановлюються», - повідомляють рятувальники.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter