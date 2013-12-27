ДАІ попереджає про погіршення умов на дорогах
01:34, 27 грудня 2013Суспільство
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У п'ятницю, 27 грудня, у східній частині України вночі та вранці спостерігатимуться тумани, мряка, ожеледь, видимість становитиме 200-500 м.
ДАІ попереджає про погіршення умов на дорогах / Фото : zautok.bloglit.ru
ДАІ звертає увагу водіїв на те, що під час поїздок в умовах недостатньої видимості потрібно бути вкрай уважними та обережними, суворо дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, повідомляє прес-служба відомства.
"При тумані відстань до об'єкта здається в кілька разів більшою, ніж насправді. Тому при попаданні в смугу туману водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, які рухаються попереду", - застерігають в ДАІ і радять водіям рухатися з включеним ближнім світлом фар, а також відмовитися від ризикованих маневрів.
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