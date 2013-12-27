ДАІ попереджає про погіршення умов на дорогах

ДАІ звертає увагу водіїв на те, що під час поїздок в умовах недостатньої видимості потрібно бути вкрай уважними та обережними, суворо дотримуватися вимог Правил дорожнього руху, повідомляє прес-служба відомства.

"При тумані відстань до об'єкта здається в кілька разів більшою, ніж насправді. Тому при попаданні в смугу туману водіям необхідно максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію до транспортних засобів, які рухаються попереду", - застерігають в ДАІ і радять водіям рухатися з включеним ближнім світлом фар, а також відмовитися від ризикованих маневрів.