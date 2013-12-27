У Запоріжжі затримано "злодія в законі" на прізвисько «Принц»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, вчора під час санкціонованого особистого обшуку в «коронованого злодія» вилучено споряджений набоями пістолет «ТТ» зі стертими серійними номерами. Зброю вже направлено на експертизу до НДЕКЦ ГУМВС області.

Також у чоловіка знайшли порошкоподібну речовину, яка ймовірно є наркотичною, що теж встановлять експерти.

Як йдеться в повідомленні, «коронований» у 1990 році «Принц» неодноразово відбував покарання за скоєння тяжких злочинів на території Грузії та Російської Федерації. Притягувався до кримінальної відповідальності і в Україні за незаконний обіг наркотиків.

Читайте також: Міліція видворила з України "злодія в законі" Лавасогли Батумського - МВС

Влітку цього року в Криму в автомобілі, яким пересувався «Принц», УБОЗівці вилучили бейсбольну біту, обріз мисливської рушниці, пістолет з набоями та кокаїн, зазначили в прес-службі.

За даними фактами було розпочато кримінальне провадження за статтями 263, 309 Кримінального кодексу України. «У ході досудового розслідування під час вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу суд прийняв рішення відпустити «коронованого злочинця» під заставу у розмірі 970 тис. грн», - зазначається в повідомленні.

Разом з тим, зібравши всі докази протиправної діяльності «злодія в законі», правоохоронці направили справу з обвинувальним актом на розгляд суду, додали в ГУБОЗ.

Наразі вона розглядається у Київському районному суді Сімферополя, а «Принц», сплативши заставу, повернувся на свободу.

«Зараз у діях «злодія» знову вбачаються ознаки кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу зброї та наркотичних засобів. Однак, згідно з діючим законодавством, рішення про обрання «злодію в законі» міри запобіжного заходу буде вирішувати виключно суд», - зазначили в ГУБОЗ.