Міліція видворила з України "злодія в законі" Лавасогли Батумського - МВС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Повідомляється, що працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області викрили групу осіб, серед яких був коронований за кордоном у 2013 році «злодій у законі» на прізвисько «Лавасогли Батумський».

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В одного з чоловіків вилучено пістолет іноземного виробництва, який направлено до НДЕКЦ при ГУМВС області для дослідження, а його власника відпущено під особисте зобов’язання.

Наразі «злодія в законі» видворено за межі України, йому заборонено в’їзд на територію нашої держави упродовж наступних 3 років, а його соратників перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів.