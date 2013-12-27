Завтра температура в Україні може піднятися до 13° тепла
14:47, 27 грудня 2013Суспільство
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Завтра вдень у Криму та на Прикарпатті очікується місцями 8-13° тепла
Завтра в Україні може потеплішати
Завтра в Україні опади не очікуються.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, по всій країні, крім північної частини, місцями туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, на півдні Криму 2-5° тепла; вдень 1-6° тепла, в Криму та на Прикарпатті місцями 8-13°.
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У Києві та області у суботу - без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
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