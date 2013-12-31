Від України не вимагають узаконення одностатевих шлюбів - представництво ЄС

Про це сказано в заяві представництва ЄС в Україні, яку цитує Радіо Свобода.

«Тоді як деякі члени ЄС вирішили узаконити одностатеві шлюби, в інших шлюб визначається як союз між чоловіком і жінкою. Україна погодила з ЄС низку законів, які мають бути ухвалені з метою забезпечення лібералізації візового режиму. Туди включено закони проти дискримінації, але вони не мають нічого спільного з правилами, що регулюють шлюбні відносини», – сказано в повідомленні.

Натомість, нагадали в представництві ЄС, для просування по шляху до лібералізації візового режиму, потрібно, щоб Україна ухвалила закони проти всіх типів дискримінації на робочому місці, аналогічні до правил ЄС у цій сфері.

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У представництві наголошують, що останнім часом відносини України-ЄС стали предметом низки публічних коментарів, і деякі згадані цифри неточно відображають справжні вигоди, які угода про асоціацію принесла б Україні, й існують серйозні непорозуміння про ступінь повноважень ЄС.

14 грудня прем’єр Микола Азаров на мітингу прихильників влади заявив, що Україні для отримання безвізового режиму з Європейським союзом необхідно узаконити одностатеві шлюби й ухвалити закон про рівність сексуальних меншин.