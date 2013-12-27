Азаров: Всі знають, що закон про геїв пов'язаний з підписанням безвізового режиму з ЄС

Про це він заявив в інтерв'ю провідним українським телеканалам.

«Ми всі перебуваємо в полоні певних міфів, певних казкових уявлень, що можна за помахом чарівної палички одержати зовсім іншу країну: з європейськими дорогами, європейськими лікарнями, рівнем життя, варто тільки підписати угоду. Давайте відповімо на абсолютно логічне запитання: а рівноцінне підписання Україною угоди (з ЄС) і зону вільної торгівлі вступу до Європейського Союзу? Ні. Давайте відразу скажемо «Ні». Нас туди ніхто не кличе і не запрошує. І в Угоді про асоціацію немає навіть згадки про європейську перспективу України. Ми добивалися два роки цього запису. І нам було категорично відмовлено. Це один з міфів, який досить сильно прищеплено у свідомості наших людей», - сказав прем'єр.

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Другий міф, за його словами, полягає в думці, що варто тільки підписати угоду, і безвізовий режим з Євросоюзом відразу набуде чинності.

Азаров нагадав, що в 2005 році Україна пішла на безпрецедентний в історії світової дипломатії крок і в односторонньому порядку скасувала візовий режим для громадян країн ЄС, що призвело до фінансових втрат за рахунок існуючих візових зборів.

«У 2005 році Україна в односторонньому порядку скасувала візовий режим більш як для 30 країн. Але ми втратили повагу до себе, оскільки ніхто в цьому світі односторонніх поступок не приймає. Вже з 2005 року минуло 8 років, а ми досі не одержали рівноцінної пропозиції», - поскаржився Азаров.

Третій міф, як продовжив прем'єр, стосується закону про рівність сексуальних меншин.

«Навіть зараз, на цьому етапі, після багатьох років переговорів нам кажуть: прийміть закон про рівність сексуальних меншин. От так закамуфлювали… Але в нас не існує цієї рівності тільки в одному – укладати одностатеві шлюб. Чи готове наше суспільство зараз прийняти таку ідеологію? Бо й православна, і католицька церкві виступають категорично проти цього закону. У парламенті цей закон перебуває з лютого, і досі ніхто не хоче до нього приступати, хоча всі знають, що він пов'язаний з підписанням безвізового режиму. Проте ні опозиція, ні Партія регіонів, ні, тим більше, комуністи не хочуть приймати цей закон», - наголосив Азаров.

За його словами, для запровадження біометричних паспортів також необхідно вжити низку заходів.

«Оратори на Майдані замовчують про найголовніше. Ось ці всі питання відходять убік. Вони говорять: ось у нас вкрали мрію. Яку мрію вкрали? Мені чимось ці міркування нагадують дитячі образи. Коли тато обіцяв купити велосипед з получки, але раптом не одержав получку з якихось причин і не купив велосипед. І ось моя мрія зруйнувалася. Щоб реалізувати європейську мрію, треба працювати. Уряд розуміє глибину проблем», - запевнив Азаров.