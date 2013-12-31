Фінансування МВС не збільшили, а урізали - УЗГ

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, минулого року для відомства показник бюджету за загальним фондом був затверджений на рівні 13 млрд 407,3 млн грн, при цьому ще 2 млрд 490,2 млн передбачалося для фінансування Державної прикордонної служби України. В цілому цей показник становив 15 млрд 897,5 млн грн.

У новому ж році для МВС разом з Держприкордонслужбою, діяльність якої координується Міністром внутрішніх справ у відповідності з указом Президента, заплановано виділити за загальним фондом 15 млрд 874,1 млн грн, з яких 2 млрд 417,2 млн грн складе фінансування Держприкордонслужби.

На тему: В НАНУ назвали Україну поліцейською державою, де шкодують грошей на науку

"Таким чином, обсяг видатків за загальним фондом, у порівнянні з 2013 роком, зменшено на 23,4 млн гривень", - наголосили в МВС.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня на прес-конференції в УНІАН голова профспілки Національної академії наук України Анатолій Широков заявив, що НАН стурбована недостатнім фінансуванням установи в 2014 році, у зв'язку з чим наукові співробітники мають намір просити уряд України переглянути і збільшити суми, передбачені в держбюджеті, необхідні на мінімальні наукові потреби академії.

За його даними, діюча влада у 2014 році планує виділяти кошти переважно на функціонування правоохоронних органів, а не на розвиток науки.

“Міліції додають два мільярди, СБУ - удвічі за п'ять років збільшили фінансування... Це поліцейська держава, де до науки, якщо чесно, немає діла”, - сказав Широков.