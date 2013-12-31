У світі не залишилося українських заручників - МЗС

Про це заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс в ефірі телеканалу 112 Україна.

"На даний момент ні в Ємені, ні в інших країнах немає громадян України, які перебувають у полоні або у заручниках", - сказав Перебийніс. За його словами, звільнена в Ємені українка - остання з наших громадян, які перебували в полоні.

При цьому глава департаменту застеріг українців: "Ситуація в Ємені залишається непростою, тому ми рекомендуємо нашим громадянам поки утриматися від візитів в цю країну".

Раніше в МЗС України повідомили, що 25 грудня в Ємені була звільнена українка, яку викрали і утримували як заручницю з травня 2013 року.