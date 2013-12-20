У України зона вільної торгівлі може бути як з ЄС, так і з СНД - глава МЗС Росії

Росія допускає, що в майбутньому Україна може підписати угоду про асоціацію з ЄС, одночасно залишаючись в зоні вільної торгівлі СНД, заявив в інтерв'ю РІА Новини глава російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров.

«...Ми говорили, що в цих умовах створення між Україною і Євросоюзом такої зони такий вільної торгівлі, як вона була задумана, несумісне з продовженням пільгового режиму, існуючого між нами в рамках зони вільної торгівлі СНД. Але це не означає, що ми якісь санкції вводили б проти України. Ми просто повернулися б на загальноприйняті норми, які називаються «режим найбільшого сприяння». А зона вільної торгівлі нам представляє пільги понад цього режиму. Ось і все. Але, кажучи про те , що на нинішньому етапі це несумісна річ, ми ніколи не говорили, що це неможливо в принципі», - сказав міністр.

За його словами, Росія ніколи не говорила, що Україна стоїть перед вибором: чи брати участь в Європейському Союзі або Митному Союзі.

«У ЄС її (Україну - ред.) ніхто не кличе. Її запрошують в зону вільної торгівлі, яка буде достатньо збитковою для української економіки. У Євросоюзі, в принципі, не так багато угод про зону вільної торгівлі, великих, великих угод. Договори про зону вільної торгівлі, які зараз є у ЄС з деякими латиноамериканськими та азіатськими країнами, зовсім інші, ніж те, що пропонувалося Україні. Україні пропонувалося повністю відкрити свої ринки, взагалі-то, без серйозних обіцянок взаємності на практиці. Те, що ми говорили, полягало в несумісності такого роду зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з одного боку, і збереженні зони вільної торгівлі в рамках СНД з іншого - для української участі», - сказав Лавров.

Глава МЗС РФ нагадав, що в рамках зони вільної торгівлі СНД враховані умови, на яких Росія, зокрема, вступала до Світової організації торгівлі.

«Ми майже 18 років торгувалися і вели складні переговори, націлені на те, щоб, вбудовуючись в нове життя в рамках СОТ, наша промисловість, сільське господарство, банківська сфера, сфера послуг, страхова справа, отримали якісь перехідні періоди, протягом яких збережеться тарифний та інший захист для цих галузей. Щоб вони просто не були поглинені і розчавлені більш сильними конкурентами. І розтин цього захисту через український кордон означав би, що в Україну хлинув би потік конкурентоспроможних товарів, який став би витісняти українські товари з українського ринку. Ці товари пішли б у рамках зони вільної торгівлі СНД і до нас, і білорусам і в інші країни-учасниці», - підсумував міністр.