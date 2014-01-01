Під час свят двоє українців постраждали від вибухів петард

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю МВС України, в обох випадках постраждали молоді хлопці 17 та 22 років.

Перша інформація надійшла з Львівщини ще 31 січня 2013 року близько 18.00. До лікарні доставили 17-річного львів’янина з діагнозом відчленування 5 пальців лівої кисті. Молодик вирішив «побавитися» саморобною петардою, яка і вибухнула у нього вдома на балконі.

Також від феєрверку отримав травму 22-річний вінничанин. Повідомлення про травмування від лікарів до Ладижинського РВ міліції надійшло вже 1 січня о 01.25. У хлопця діагностували рвані рани чотирьох пальців правової кисті. Він пояснив, що хотів запустити феєрверк і допустив власну необережність, в результаті якої і травмувався.

В МВС нагадали, що усього з обігу міліціонери вилучили більш як 16 тонн неякісної піротехніки - понад 700 тисяч одиниць. Загалом було відпрацьовано 846 торговельних закладів, більше 17 тисяч ринків та інших місць можливої реалізації піротехнічної продукції. За незаконну реалізацію до адміністративної відповідальності притягнуто 1034 особи.

Натомість, як повідомляє РІА «Новости», в Італії число жертв феєрверків та петард сягнуло позначки в 100 осіб.

Згідно з даним, що надходять із різних медичних установ країни, десятки італійців були госпіталізовані з серйозними пораненнями. Трьом постраждалим у Римі, Неаполі та Мілані довелося ампутувати руки, серед них - семирічний хлопчик і 16-річний підліток.