"Король і Шут" дав останній концерт

"Офіційно з 1 січня гурт "Король і Шут" припиняє існування, і хлопці працюють під назвою "Північний флот", - сказав представник музичного колективу Микола Свириденко, якого цитує ИТАР-ТАСС.

Музиканти оголосили про те, що група перестане існувати, ще влітку, проте було вирішено, що прощальний тур вона все ж проведе під старою назвою. Останній концерт "Короля і Шута" відбувся 28 грудня в Рязані.

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Горшенєв народився 7 серпня 1973 року в місті Бокситогорську Ленінградської області. У 1988 році він став співзасновником групи "Контора". Пізніше група стала називатися "Король Шутов", потім "Король і Шут". За 25 років свого існування колектив випустив 12 студійних альбомів.

Помер Горшенєв 19 липня 2013 у віці 39 років. У групі Михайло виконував роль вокаліста, був автором музики, а також деяких текстів.