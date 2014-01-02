У Тернополі освятили 25 червоно-чорних прапорів, які передадуть в усі обласні центри України (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, освячення прапорів відбулося 1 січня на Театральному майдані в рамках святкування 105-ї річниці з дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Розпочався захід на майдані Мистецтв, звідки близько 500 осіб пройшли колоною зі смолоскипами та портретом Бандери дорогами центральних вулиць міста на Театральний майдан.

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Під час ходи люди скандували гасла: «Слава Україні! Героям слава!», «Україна понад усе!», «Бандера, Шухевич – герої України». В руках вони несли прапори ВО «Свобода», а також велетенський державний прапор, який розтягнутим тримали 14 учасників смолоскипної ходи.

Після посвячення червоно-чорних прапорів колона вирушила до пам’ятника Бандері, де відбулося покладання квітів та мітинг.