Завтра в Україні від 6 морозу до 8 тепла

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня місцями туман, ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; вночі у східній частині - 6-1° морозу, вдень у більшості західних областей, на півдні Одещини та в Криму 3-8° тепла.

У Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

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По Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 2-0° морозу, вдень - 0-2° тепла.