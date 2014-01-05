На Черкащині жертвами ДТП стали четверо людей
10:23, 05 січня 2014Суспільство
1608 0
Сьогодні близько 2.40 у с. Руська Поляна Черкаської області 19-річний водій автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався у дерево.
Четверо людей загинули на місці / Фото : ТСН
Водій і троє пасажирів (16, 17 і 20 років), місцеві жителі, від отриманих травм загинули на місці пригоди, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Читайте також: В Україні за добу в ДТП загинуло 18 людей
На місці ДТП рятувальники за допомогою спеціального обладнання провели деблокування з автомобіля тіла одного із загиблих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter