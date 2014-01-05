На Черкащині жертвами ДТП стали четверо людей

10:23, 05 січня 2014
Суспільство
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Сьогодні близько 2.40 у с. Руська Поляна Черкаської області 19-річний водій автомобіля Opel Omega не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався у дерево.

дтп / Фото : ТСН

Водій і троє пасажирів (16, 17 і 20 років), місцеві жителі, від отриманих травм загинули на місці пригоди, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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На місці ДТП рятувальники за допомогою спеціального обладнання провели деблокування з автомобіля тіла одного із загиблих.

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