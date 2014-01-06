У Києві вибухнув позашляховик (фото)

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інцидент трапився о 07.45.

На місці працюють вибухотехнічні групи, які з'ясовують причини вибуху транспортного засобу, який належить місцевій жительці.

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За даними міліції, жодна особа під час події не постраждала.

Інформацію внесено до Єдиного обліку Дарницького районного управління. Проводиться перевірка.

Правоохоронці звертаються до всіх осіб, хто володіє будь-якою інформацією з приводу події, не бути байдужими і телефонувати на спецлінію «102».