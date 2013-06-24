У Миколаєві вибухнув автомобіль майора міліції

Про це УНІАН повідомили у Секторі зв'язків із громадськістю УМВС України у Миколаївській області.

Сьогодні приблизно о 9-й годині до чергової частини УМВС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що біля будинку по вул. Героїв Сталінграду стався вибух.

Правоохоронці з'ясували, що вибух стався у той час, коли 31-річний власник транспортного засобу Опель-Астра, співробітник слідчого підрозділу ММУ УМВС, відкривав дверцята автомобіля.

Майор міліції одержав легкі тілесні ушкодження – садна м'яких тканин рук. Після надання медичної допомоги міліціонера з лікарні відпустили.

На автомобілі пошкоджено дзеркало заднього огляду і вітрове скло.

Даний факт зареєстровано в ЖЄО Центрального РВ ММУ УМВС, попередня кваліфікація за ч. 4 ст. 296 КК України «Хуліганство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на строк від трьох до семи років.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються особи, причетні до організації вибуху.