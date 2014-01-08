"Гравітація" набрала найбільшу кількість номінацій на премію BAFTA

Фільм претендує на 11 нагород, у тому числі в номінаціях «Найкращий фільм», «Видатний британський фільм», «Найкращий режисер» і «Оригінальний сценарій», передає Lenta.ru з посиланням на офіційний сайт премії.

Сандра Буллок, яка зіграла в «Гравітації» головну роль, потрапила до шорт-листу номінації «Найкраща актриса». Конкуренцію їй складають Емі Адамс («Афера по-американськи»), Кейт Бланшетт («Жасмин»), Емма Томпсон («Врятувати містера Бенкса») і Джуді Денч («Филомена»).

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Крім «Гравітації», найбільшу кількість номінацій зібрали фільми «12 років рабства» Стіва Маккуїна і комедія «Афера по- американськи» Девіда О. Рассела, які претендують на перемогу в 10 категоріях. Зокрема, вони увійшли до короткого списку номінації «Найкращий фільм». Крім них, за нагороду в цій категорії поборються «Капітан Філліпс» Пола Грінграсса і «Філомена» Стівена Фрірза.

Найкращим актором першого плану може стати Леонардо ді Капріо, який зіграв головну роль у фільмі Мартіна Скорсезе «Вовк з Уолл-стріт». Крім нього, на BAFTA претендують Крістіан Бейл («Афера по- американськи»), Чиветел Еджіофор («12 років рабства»), Том Хенкс («Капітан Філіппс») і Брюс Дерн («Небраска»).

Церемонія нагородження премії відбудеться в Лондоні 16 лютого 2014 року. минулого року найкращим фільмом за версією BAFTA стала драма Бена Аффлека «Операція "Арго"», а видатною британської картиною була визнана стрічка про Джеймса Бонда «007: Координати Скайфол».

«Гравітація» Альфонсо Куарона вийшла в 2013 році; фільм відкривав 70 й Венеціанський кінофестиваль. За загальними зборами в 2013 році він увійшов до десятки найприбутковіших фільмів, заробивши в прокаті 642,5 мільйона доларів. «Гравітація» отримала в основному позитивні рецензії і потрапила в багато списків найкращих фільмів року. Картина, в якій також знявся Джордж Клуні, представлена ​​в чотирьох номінаціях «Золотого глобуса», а також вважається одним з головних претендентів на «Оскара».