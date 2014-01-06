Голубченко пропонує киянам шукати способи "цивілізованого" сусідства з Євромайданом

Виконуючий обов'язки голови КМДА Анатолій Голубченко звернувся до киян із закликом активніше висловлювати свою позицію щодо масових акцій, які вже півтора місяці тривають у центрі столиці.

«До Контактного центру КМДА надходить багато дзвінків зі скаргами на незручності, викликані масовими акціями на Майдані Незалежності. Люди незадоволені тим, що перекритий проїзд центральними вулицями, мешканці центральних районів скаржаться на гучну музику та антисанітарію. Міська влада просто зобов'язана реагувати на такі звернення. Але головне питання - в тому, якою має бути наша реакція. Ми підтримуємо право людей на мирний протест, ми цілком і повністю згодні із заявами про те , що влада повинна чути голос Майдану. Але й сам Майдан має дослухатися до голосу людей, які не відчувають захоплення від того, що центр столиці перебуває, по суті, в стані облоги. Тому я пропоную почати діалог між киянами, які підтримують Майдан, і тими, в кого є претензії до організаторів та учасників масових акцій. Міська влада готова виступити модератором такого діалогу. Думаю, всі разом ми здатні знайти шляхи вирішення існуючих проблем», - сказав Голубченко.

В. о. голови міської держадміністрації також запропонував зробити Контактний центр КМДА майданчиком для пошуку способів цивілізованого співіснування акцій протесту та жителів столиці.

«Я реаліст і розумію, що до нас у call-центр телефонують переважно для того, щоб поскаржитися. Люди, які підтримують Майдан, не звертаються до міської влади. Я пропоную змінити ситуацію, адже для нас важлива думка кожного киянина - незалежно від політичних вподобань. Звертаюсь до киян, які беруть участь в акціях протесту: якщо у вас є ідеї, як врахувати інтереси всіх сторін, - телефонуйте на номер 15-51, залишайте повідомлення на сайті гарячої лінії КМДА. Ми повинні чути один одного, тільки тоді можна буде скласти об'єктивну картину того, що відбувається, і знайти способи повернення ситуації в правове поле, які влаштовують всіх», - зазначив Голубченко.

Нагадаємо, що раніше директор Контактного центру КМДА Єгор Стефанович повідомив, що останнім часом суттєво зросла кількість скарг киян на масові акції в центрі столиці. За словами Стефановича, працівники міського call-центру навіть змушені були виділити ці скарги в окрему рубрику.